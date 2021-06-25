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LeopolisJazz 2021
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У Львові почався Leopolis Jazz 2021
П'ятниця, Червень 25, 2021 - 09:30
До теми
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21
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Наука
Слідами лемків
Христина Дубницька та Тарас Гакавчин
Відбулася друга пошукова експедиція "Вирію", що фіксувала спадщину українців, які мешкали на теренах сучасної південно-східної Польщі. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.06.21
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Галичина
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21
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Штука
... Не стало би явним
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Бажаючи надати назві фільму (в оригіналі, китайською, «Письменницька одіссея») більшого ефекту, прокатники вигадали іншу назву, «Битва світів», чим не навмисно оприявнили глибинну суть стрічки, а разом з нею і хто в ній Пірр.
22.06.21
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Штука
Львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Багатьом це видасться дивним, але реґіоном, який протягом майже тисячоліття аж до початку XX століття мав особливо «ніжні» стосунки з Північною Руссю, виявилася Галичина
22.06.21
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Минуле
Безконкурентний президент-консерватор
Максим МУЛЯР
Новообраний президент Ірану – консерватор і ставленик силовиків. Чи стане він чинити перешкоди укладенню нової ядерної оборудки зі Заходом?
22.06.21
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У світі
Як Сталін проґавив війну
Володимир БІРЧАК
Третій Рейх віроломно і несподівано напав на СРСР – це міф. Вночі 22 червня німецький посол у Москві передав наркому закордонних справ СРСР ноту про оголошення війни
22.06.21
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Україна
Можуть повторити?
Олександр БОЙЧЕНКО
Що конкретно має сьогодні на увазі маса виплеканих Путіним покидьків, погрожуючи Європі гаслом: «Можемо повторити»?
21.06.21
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Дискурси