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Коли думаємо про все, то відповідаємо, що не думаємо нічого
Ернесто Сабато
До теми
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21
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Штука
... Не стало би явним
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Бажаючи надати назві фільму (в оригіналі, китайською, «Письменницька одіссея») більшого ефекту, прокатники вигадали іншу назву, «Битва світів», чим не навмисно оприявнили глибинну суть стрічки, а разом з нею і хто в ній Пірр.
22.06.21
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Штука
Львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Багатьом це видасться дивним, але реґіоном, який протягом майже тисячоліття аж до початку XX століття мав особливо «ніжні» стосунки з Північною Руссю, виявилася Галичина
22.06.21
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Минуле
Безконкурентний президент-консерватор
Максим МУЛЯР
Новообраний президент Ірану – консерватор і ставленик силовиків. Чи стане він чинити перешкоди укладенню нової ядерної оборудки зі Заходом?
22.06.21
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У світі
Як Сталін проґавив війну
Володимир БІРЧАК
Третій Рейх віроломно і несподівано напав на СРСР – це міф. Вночі 22 червня німецький посол у Москві передав наркому закордонних справ СРСР ноту про оголошення війни
22.06.21
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Україна
Відновлені вистави в Опері
Наприкінці театрального сезону Львівська національна опера тішить своїх шанувальників відновленням в репертуарі театру двох грандіозних вистав – опери «Тоска» Дж. Пуччіні та балету «Баядерка» Л. Мінкуса.
21.06.21
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Штука
Чарівне слово "але"
Юрко ТИМЧУК
Сполучник з трьох букв може поставити цапки що завгодно, але у фіналі все буде добре, бо інакше бути не може. Огляд подій тижня в Україні
21.06.21
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Україна
Вакцина проти Альцгеймера викликає обережний оптимізм
Друга фаза досліджень засвідчила позитивний ефект вакцини у принаймні частини пацієнтів, хворих на Альцгеймера.
21.06.21
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Наука