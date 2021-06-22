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Брекзит
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Вівторок, Червень 22, 2021 - 22:30
До теми
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21
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Штука
... Не стало би явним
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Бажаючи надати назві фільму (в оригіналі, китайською, «Письменницька одіссея») більшого ефекту, прокатники вигадали іншу назву, «Битва світів», чим не навмисно оприявнили глибинну суть стрічки, а разом з нею і хто в ній Пірр.
22.06.21
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Штука
Безконкурентний президент-консерватор
Максим МУЛЯР
Новообраний президент Ірану – консерватор і ставленик силовиків. Чи стане він чинити перешкоди укладенню нової ядерної оборудки зі Заходом?
22.06.21
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У світі
Відновлені вистави в Опері
Наприкінці театрального сезону Львівська національна опера тішить своїх шанувальників відновленням в репертуарі театру двох грандіозних вистав – опери «Тоска» Дж. Пуччіні та балету «Баядерка» Л. Мінкуса.
21.06.21
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Штука
Чарівне слово "але"
Юрко ТИМЧУК
Сполучник з трьох букв може поставити цапки що завгодно, але у фіналі все буде добре, бо інакше бути не може. Огляд подій тижня в Україні
21.06.21
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Україна
Вакцина проти Альцгеймера викликає обережний оптимізм
Друга фаза досліджень засвідчила позитивний ефект вакцини у принаймні частини пацієнтів, хворих на Альцгеймера.
21.06.21
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Наука
Людські клітини здатні записувати РНК назад у ДНК
Вчені зробили відкриття, яке, здається, спростовує основи клітинної біології.
21.06.21
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Наука
Папа Іван Павло ІІ у Львові: 20 років по тому
Павло ПАЛАМАРЧУК
У місто привезли унікальну ікону з мощами святого, помолитися перед якою можна до 26 червня. ФОТО
21.06.21
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Галичина