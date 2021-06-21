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...і той, що нічого не хоче втримати, володіє всім
Еріх Марія Ремарк
До теми
Вакцина проти Альцгеймера викликає обережний оптимізм
Друга фаза досліджень засвідчила позитивний ефект вакцини у принаймні частини пацієнтів, хворих на Альцгеймера.
21.06.21
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Наука
Людські клітини здатні записувати РНК назад у ДНК
Вчені зробили відкриття, яке, здається, спростовує основи клітинної біології.
21.06.21
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Наука
Папа Іван Павло ІІ у Львові: 20 років по тому
Павло ПАЛАМАРЧУК
У місто привезли унікальну ікону з мощами святого, помолитися перед якою можна до 26 червня. ФОТО
21.06.21
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Галичина
Повість чудових літ: 1966 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: суперкислотний тест, Hippie Hill, Диґґери, heavy hippies тощо
20.06.21
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Минуле
Міські мікроби: унікальні, як відбиток пальця
Науковці вперше порівняли урбаністичний мікробіом у містах на п’яти континентах.
19.06.21
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Наука
Слухайте тойбіччя
Уляна Галич
Це та поезія, котра не цурається романтизму, хоча, здебільшого, її визначають як неомодерністську, а сама вона існує, радше, як не обмежений стилістичними рамками факт, простір абсолютної творчої свободи і невимушеної комунікації із читацькою авдиторією.
18.06.21
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Штука
Поразка мов-переможців
Юстина Добуш
Ворога перемагаєш, коли перестаєш його сприймати як вічне зло, коли побачиш, що в ньому немає нічого сакрального і надприродного.
18.06.21
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Дискурси
Психіатрія повинна примиритись з Богом
Девід Розмарін
Ігноруючи духовність у лікуванні, психіатри роблять погану послугу пацієнтам.
18.06.21
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Наука