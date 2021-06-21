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Ван Гог. Жнець
Понеділок, Червень 21, 2021 - 09:45
До теми
Повість чудових літ: 1966 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: суперкислотний тест, Hippie Hill, Диґґери, heavy hippies тощо
20.06.21
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Минуле
Міські мікроби: унікальні, як відбиток пальця
Науковці вперше порівняли урбаністичний мікробіом у містах на п’яти континентах.
19.06.21
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Наука
Слухайте тойбіччя
Уляна Галич
Це та поезія, котра не цурається романтизму, хоча, здебільшого, її визначають як неомодерністську, а сама вона існує, радше, як не обмежений стилістичними рамками факт, простір абсолютної творчої свободи і невимушеної комунікації із читацькою авдиторією.
18.06.21
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Штука
Поразка мов-переможців
Юстина Добуш
Ворога перемагаєш, коли перестаєш його сприймати як вічне зло, коли побачиш, що в ньому немає нічого сакрального і надприродного.
18.06.21
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Дискурси
Психіатрія повинна примиритись з Богом
Девід Розмарін
Ігноруючи духовність у лікуванні, психіатри роблять погану послугу пацієнтам.
18.06.21
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Наука
Відкритий Миколайчук
Наталія ФЕЩУК
«Місце сучасного культурного руху»: у столиці Буковини офіційно відкрили Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, або, як коротко говорять люди, – Миколайчук-центр.
17.06.21
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Галичина
Серед печених смаколиків
Юрій Винничук
Мої читачі люблять смачно жити і смачно їсти. А я теж від них не відстаю, тому й хочу пригостити стравами, які не так часто гостюють на наших столах.
16.06.21
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Дискурси
Cмерть від первісної чорної діри
Аві Леб
У Всесвіті можуть існувати міріади мініатюрних чорних дір, трохи більших за атом. Якщо хоча б одна така влучить у людину, наслідки будуть невтішні.
15.06.21
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Наука