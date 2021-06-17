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Яблонська-юність
"Юність". Тетяна Яблонська. 1969 рік
Четвер, Червень 17, 2021 - 09:30
До теми
Cмерть від первісної чорної діри
Аві Леб
У Всесвіті можуть існувати міріади мініатюрних чорних дір, трохи більших за атом. Якщо хоча б одна така влучить у людину, наслідки будуть невтішні.
15.06.21
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Наука
Нічна завірюха
Софія Яблонська
Паризька мініатюара славетної українсько-французької галичанки Софії Яблонської з 50-літньої «Сучасності»
15.06.21
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Минуле
Камені з неба
Ілько ЛЕМКО
Все більше й більше доходиш висновку, що головна сутність «загадкової російської душі» полягає не в тому, аби їй було краще, а в тому, аби усім іншим було якомога гірше.
15.06.21
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Дискурси
Неможливість питання
Юстина Добуш
Чи здатна наша мова стати тлом для того, щоб завершити розмову про XX століття? Чи вистачить нам слів і як з ними продовжувати жити? Як потім використовувати ту ж мову для розмов про прекрасне? Людське, буває, входить у таку темряву, де нема мови, зрештою, як і самої людини.
14.06.21
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Штука
Протидіяти Китаю і Росії
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай, а поруч з ним Росія – такими були визнані головні виклики сучасності на саміті G7, який відбувся минулого тижня. Фактично «китайське питання» наклало свою тінь на всі інші пункти порядку денного.
14.06.21
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У світі
Комунікаційні провали
Юрко ТИМЧУК
Здавалося б, аксіомою мало стати правило включати мозок перед тим, як ввімкнеться вербальний апарат або пальці почнуть бігати по клавіатурі. Але не сталося.
14.06.21
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Україна
Як за вісім тижнів помолодшати на три роки
Рух, сон і спеціальне харчування переводять епігенетичний годинник назад.
13.06.21
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Наука
Знайомий з Лос-Анджелеса
Василь МАХНО
Музика, вихлюпнувшись травневою зливою на завмерлу залу, здатна стрімкою рікою винести слухачів в якісь особливі космічні простори...
12.06.21
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Дискурси