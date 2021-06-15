Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Паоло Учелло- пані
головна
Портрет вельможної пані. Паоло Учелло. 1450р.
Вівторок, Червень 15, 2021 - 09:15
До теми
Протидіяти Китаю і Росії
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай, а поруч з ним Росія – такими були визнані головні виклики сучасності на саміті G7, який відбувся минулого тижня. Фактично «китайське питання» наклало свою тінь на всі інші пункти порядку денного.
14.06.21
|
|
У світі
о. Юзеф Тішнер: філософ зустрічі і діалогу
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Вслухаюся в його голос, у його мову, все розумію, що він каже, що має на увазі, про що йому йдеться...
13.06.21
|
|
Дискурси
Як за вісім тижнів помолодшати на три роки
Рух, сон і спеціальне харчування переводять епігенетичний годинник назад.
13.06.21
|
|
Наука
Знайомий з Лос-Анджелеса
Василь МАХНО
Музика, вихлюпнувшись травневою зливою на завмерлу залу, здатна стрімкою рікою винести слухачів в якісь особливі космічні простори...
12.06.21
|
|
Дискурси
Складнощі прощання з минулим
Тарас Пастух
«Вийти з мовчання…» демонструє рівень культурологічних студій в Польщі, уміння інтерпретувати прозові, драматичні, візуальні артефакти й у філософсько-естетичній перспективі бачити в них визначальні тенденції культурного та соціального вимірів.
11.06.21
|
|
Штука
Невпокій в культурі та сексуальність
Юрко ПРОХАСЬКО
Де все однакове, там нема нічого, заникання розрізнення і тоталізації є засобом Танатосу, все однакове є смертю
11.06.21
|
|
Дискурси
Між безпекою і екологією: атом у XXI столітті
Чим подібні covid-19 та Чорнобильська катастрофа? Чому попри те, що авторитарні країни є лідерами ядерної енергетики, безпека та авторитаризм є непоєднуваними?
10.06.21
|
|
Україна
Людський ген робить мишей розумнішими
Людський ген сприяє росту кори головного мозку та посилює гнучкість пам’яті.
10.06.21
|
|
Наука