Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
konovalets
головна
130 років з дня народження Євгена Коновальця
Понеділок, Червень 14, 2021 - 09:45
До теми
о. Юзеф Тішнер: філософ зустрічі і діалогу
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Вслухаюся в його голос, у його мову, все розумію, що він каже, що має на увазі, про що йому йдеться...
13.06.21
|
|
Дискурси
Як за вісім тижнів помолодшати на три роки
Рух, сон і спеціальне харчування переводять епігенетичний годинник назад.
13.06.21
|
|
Наука
Між безпекою і екологією: атом у XXI столітті
Чим подібні covid-19 та Чорнобильська катастрофа? Чому попри те, що авторитарні країни є лідерами ядерної енергетики, безпека та авторитаризм є непоєднуваними?
10.06.21
|
|
Україна
Людський ген робить мишей розумнішими
Людський ген сприяє росту кори головного мозку та посилює гнучкість пам’яті.
10.06.21
|
|
Наука
Територіальні підземні води
Тарас Прохасько
...важливим є те, що воно здається витоком підземних каналів, які живляться втраченими водами міста мого дитинства
10.06.21
|
|
Дискурси
Читання щовечора в липні
Онлайн-читання у прямому ефірі, синхронний переклад та спеціально перекладені уривки ще невідомих в Україні авторів, насичені і відверті вечірні розмови з найцікавішіми автор(к)ами сучасної української літератури у вільному доступі. Програма МАЧ 2021.
10.06.21
|
|
Штука
«Віват, Бушон!»
Устина Вовк
Щось у цьому абсурдистському сюжеті, у цій атмосфері безглуздих спроб «маленьких» бушонців стати «великими та видатними», є плачевним. Від нашарування комічних прийомів стає не так вже й смішно: реалії нашої дійсності виявляться такими близькими до світу «бушонців».
10.06.21
|
|
Штука
COVID-19: єдина сенсовна гіпотеза нині – це витік з лабораторії
Девід Ашер
"Якщо Китаю не було що приховувати, то чому його поведінка така підозріла?"
09.06.21
|
|
Дискурси