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Джеймс Лі Баярс
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Джеймс Лі Баярс «Автопортрет» (1959)
П'ятниця, Червень 11, 2021 - 07:45
До теми
Людський ген робить мишей розумнішими
Людський ген сприяє росту кори головного мозку та посилює гнучкість пам’яті.
10.06.21
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Наука
Читання щовечора в липні
Онлайн-читання у прямому ефірі, синхронний переклад та спеціально перекладені уривки ще невідомих в Україні авторів, насичені і відверті вечірні розмови з найцікавішіми автор(к)ами сучасної української літератури у вільному доступі. Програма МАЧ 2021.
10.06.21
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Штука
«Віват, Бушон!»
Устина Вовк
Щось у цьому абсурдистському сюжеті, у цій атмосфері безглуздих спроб «маленьких» бушонців стати «великими та видатними», є плачевним. Від нашарування комічних прийомів стає не так вже й смішно: реалії нашої дійсності виявляться такими близькими до світу «бушонців».
10.06.21
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Штука
Зорі з антиматерії?
Лето Сапунар
Побічні докази вказують на неймовірне відкриття – і, можливо, революцію в астрофізиці.
09.06.21
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Наука
Динамічна ідентичність
Оксана Палій
Саме у жанрі мистецтва плаката якнайкраще можна спробувати інтегрувати сучасні мистецькі тенденції, діджитал інструменти, для того, щоб презентувати новий погляд на таку відому особистість як митрополит Андрей Шептицький.
09.06.21
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Штука
Луцишина із Томчанія
Уляна Галич
Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21
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Штука
Омен
Наталія Кобринська
На уродини Наталії Кобринської – зразок її модерністської прози, "подув трансцендента в душі чоловіка", "інтересний деякими щасливими обсерваціями і як сама проба ввести сей мотив у нашу літературу" (І.Франко)
08.06.21
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Минуле
Проблема Кличка
Андрій ЛЮБКА
Це насправді наша з вами проблема. Проблема відсутності сильного кандидата, який би нарешті усунув цю шоблу від влади
08.06.21
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Дискурси