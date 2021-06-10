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Вознесіння-Pietro-Perugino
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Вознесіння (фрагмент). Pietro-Perugino. 1496-1500 рр
Четвер, Червень 10, 2021 - 09:00
До теми
Зорі з антиматерії?
Лето Сапунар
Побічні докази вказують на неймовірне відкриття – і, можливо, революцію в астрофізиці.
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Луцишина із Томчанія
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Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21
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Повернення Луціва-шевченкознавця
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Декому ще й досі складно прийняти той знущальний тон, в якому Шевченко написав про Хмельницького в сатиричній епітафії «Якби-то ти, Богдане п’яний». Але не Луці Луціву.
07.06.21
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Штука
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21
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Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
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07.06.21
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Наука
Книга довжиною у XX століття
Мирослав Трофимук
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07.06.21
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Минуле
Де його немає і не буде
Олександр БОЙЧЕНКО
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07.06.21
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Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном.
06.06.21
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Наука