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Володимир Богуславський
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Володимир Богуславський
Вівторок, Червень 8, 2021 - 10:00
До теми
Повернення Луціва-шевченкознавця
Роксана Харчук
Декому ще й досі складно прийняти той знущальний тон, в якому Шевченко написав про Хмельницького в сатиричній епітафії «Якби-то ти, Богдане п’яний». Але не Луці Луціву.
07.06.21
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Штука
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21
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У світі
Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
Нервові клітини блукаючого нерва (nervus vagus) здійснюють протилежні функції, регулюючи харчову поведінку людини.
07.06.21
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Наука
Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном.
06.06.21
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Наука
Сон впливає на депресію
Якщо зсунути свій сон лише на годину раніше, можна знизити ризик депресії на 23%.
04.06.21
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Наука
Читач, який взявся за пензель
Наталія Мочернюк
Малярське осмислення Шевченка і Франка в роботах Валерія Шаленка, виконаних в естетиці наївного мистецтва розкриває нам глибоку й гармонійну натуру самого художника, який передчасно відійшов у засвіти торік.
04.06.21
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Штука
Суспільство інтерв’ю
Юстина Добуш
Ми любимо жанр інтерв’ю, бо парадоксально не любимо свого спілкування. Нам зручніше приховувати справжнє в собі, щоб могти подобатись умовним іншим.
04.06.21
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Дискурси
Боєць: третій зайвий між насильником і жертвою
Олеся Ісаюк
Ті, хто прямо дає відсіч ворогові, ніколи не є арифметичною більшістю суспільства. Зрештою, це і не потрібно. А що дійсно потрібно — присутність такого умовного бійця чи воїна у суспільній свідомості.
04.06.21
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Україна