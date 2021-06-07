В невпинній погоні за спокоєм...

Боєць: третій зайвий між насильником і жертвою

Олеся Ісаюк

Ті, хто прямо дає відсіч ворогові, ніколи не є арифметичною більшістю суспільства. Зрештою, це і не потрібно. А що дійсно потрібно — присутність такого умовного бійця чи воїна у суспільній свідомості.