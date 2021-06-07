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Ніколае Вермонт. "На сонці"
Понеділок, Червень 7, 2021 - 10:00
До теми
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21
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У світі
Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
Нервові клітини блукаючого нерва (nervus vagus) здійснюють протилежні функції, регулюючи харчову поведінку людини.
07.06.21
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Наука
Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном.
06.06.21
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Наука
Сон впливає на депресію
Якщо зсунути свій сон лише на годину раніше, можна знизити ризик депресії на 23%.
04.06.21
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Наука
Читач, який взявся за пензель
Наталія Мочернюк
Малярське осмислення Шевченка і Франка в роботах Валерія Шаленка, виконаних в естетиці наївного мистецтва розкриває нам глибоку й гармонійну натуру самого художника, який передчасно відійшов у засвіти торік.
04.06.21
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Штука
Суспільство інтерв’ю
Юстина Добуш
Ми любимо жанр інтерв’ю, бо парадоксально не любимо свого спілкування. Нам зручніше приховувати справжнє в собі, щоб могти подобатись умовним іншим.
04.06.21
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Дискурси
ELP «Tarkus»: пів століття найкращому альбому року
Ілько ЛЕМКО
Не виходиш із дива, як гурт з такою складною, навороченою, незрозумілою для більшості музикою став таким популярним і комерційно успішним. Другий альбом Емерсона, Лейка і Палмера Melody Maker назвало найкращим альбомом 1971 року
04.06.21
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Минуле
Сюрпризи Львівської опери
Львівська національна опера завершить сезон 4 липня. Цього місяця театр підготував чимало сюрпризів: від поновлення вистав до запрошення співаків – зірок світових оперних сцен від Нью-Йорка до Сіднея. Огляд топ-подій червня.
03.06.21
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Штука