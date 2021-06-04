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Влодко Маковецький «Прагнення»
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Влодко Маковецький «Прагнення»
П'ятниця, Червень 4, 2021 - 12:00
До теми
Сюрпризи Львівської опери
Львівська національна опера завершить сезон 4 липня. Цього місяця театр підготував чимало сюрпризів: від поновлення вистав до запрошення співаків – зірок світових оперних сцен від Нью-Йорка до Сіднея. Огляд топ-подій червня.
03.06.21
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Штука
Тестування атомної зброї створило унікальні квазікристали
Під час вибуху Триніті, що відбувся в липні 1945 року, виник найстаріший квазікристал, створений людиною.
03.06.21
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Наука
Смерть «Гангрени»
Андрій Бондаренко
Яким форматам і видам мистецтва можна існувати у міському публічному просторі, а яким – ні? Які є легітимними, а які – ні? Чому приватна думка нав’язується усім у формі ультиматуму, без жодної спроби публічного діалогу?
02.06.21
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Штука
Завезені
Ілько ЛЕМКО
Ця тема належить до тих, які, кажуть, краще не чіпати. Але її час від часу прориває. Завезені мають бути конче депортовані.
01.06.21
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Дискурси
Проти поверховности
Маріян Козак
Всеукраїнська вартість нас галичан у нашому галичанстві, бо коли галицька характерність об'єднаються з придніпрянським розмахом, українство стане дійсною сполукою душі і тіла
01.06.21
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Минуле
Є історії, які хочуть бути написаними
Любов Загоровська
Підійшло троє ромських малюків, питають «Ви збираєте гроші на війну?» І зі своїх кишень повитягували гривню-дві, кілька таких купюр, старший хлопчик кожну сестричку підняв, щоб вона могла кинути гроші в скриньку.
01.06.21
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Штука
Страшне і тихе слово Sürgün
Депортація кримських татар – одна з цілого циклу геноцидних практик Радянського Союзу. Втім, ми не можемо дозволити, щоби пам'ять про неї була розмита.
01.06.21
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Україна
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21
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Наука