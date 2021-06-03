Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Далі-окуляри
головна
Сальвадор Далі
Четвер, Червень 3, 2021 - 09:30
До теми
Тестування атомної зброї створило унікальні квазікристали
Під час вибуху Триніті, що відбувся в липні 1945 року, виник найстаріший квазікристал, створений людиною.
03.06.21
|
|
Наука
Смерть «Гангрени»
Андрій Бондаренко
Яким форматам і видам мистецтва можна існувати у міському публічному просторі, а яким – ні? Які є легітимними, а які – ні? Чому приватна думка нав’язується усім у формі ультиматуму, без жодної спроби публічного діалогу?
02.06.21
|
|
Штука
Є історії, які хочуть бути написаними
Любов Загоровська
Підійшло троє ромських малюків, питають «Ви збираєте гроші на війну?» І зі своїх кишень повитягували гривню-дві, кілька таких купюр, старший хлопчик кожну сестричку підняв, щоб вона могла кинути гроші в скриньку.
01.06.21
|
|
Штука
Страшне і тихе слово Sürgün
Депортація кримських татар – одна з цілого циклу геноцидних практик Радянського Союзу. Втім, ми не можемо дозволити, щоби пам'ять про неї була розмита.
01.06.21
|
|
Україна
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21
|
|
Наука
Проекти Центру Курбаса
Надія Мірошниченко
Тішить, що існує інтерес до сучасної вітчизняної драматургії, адже її розвиток – це особливий «барометр», який показує, наскільки оригінальний і актуальний театральний процес у країні. Але чому наш драматургічний процес подається так однобічно?
31.05.21
|
|
Штука
Повна пазуха питань
Юрко ТИМЧУК
Пошук і знаходження правильних відповідей зробили з мавпи людину, і тепер цей нібито розумний примат емпіричним шляхом часто пробує довідатися, "хто скоріше бігає – я чи електричка?".
31.05.21
|
|
Україна
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21
|
|
У світі