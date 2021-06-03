Все, зокрема й брехня, служить істині. Тіні не гасять сонця

Проекти Центру Курбаса

Надія Мірошниченко

Тішить, що існує інтерес до сучасної вітчизняної драматургії, адже її розвиток – це особливий «барометр», який показує, наскільки оригінальний і актуальний театральний процес у країні. Але чому наш драматургічний процес подається так однобічно?