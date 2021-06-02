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Аллан Метью Д'Арканджело
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Аллан Метью Д'Арканджело «Святе сімейство»
Середа, Червень 2, 2021 - 09:45
До теми
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21
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Наука
Проекти Центру Курбаса
Надія Мірошниченко
Тішить, що існує інтерес до сучасної вітчизняної драматургії, адже її розвиток – це особливий «барометр», який показує, наскільки оригінальний і актуальний театральний процес у країні. Але чому наш драматургічний процес подається так однобічно?
31.05.21
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Штука
Повна пазуха питань
Юрко ТИМЧУК
Пошук і знаходження правильних відповідей зробили з мавпи людину, і тепер цей нібито розумний примат емпіричним шляхом часто пробує довідатися, "хто скоріше бігає – я чи електричка?".
31.05.21
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Україна
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21
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У світі
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років. Але питання, чи прогрес у медицині впливає на цю фундаментальну межу залишається відкритим
29.05.21
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Наука
Павичеві хозари
Василь МАХНО
Що підштовхнуло його на ризик приступити до писання експериментального роману? Без чого і кого не було б «Хозарського словника»?
29.05.21
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Дискурси
Історія Європи (І)
Артуро Перес-Реверте
Був час, коли Європа була великою й озорила історію. З неї пішло майже все важливе, що сформувало світ: культура, право, філософія, свободи, великий мир і великі війни...
29.05.21
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Дискурси
Мораторій на «Північний потік – 2»
відкритий лист
77 відомих інтелектуалів апелюють до Анґели Меркель із закликом негайно оголосити мораторій на газопровід «Північний потік – 2»
29.05.21
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Дискурси