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Хто не розуміє мовчання, той, ймовірно, не зрозуміє і слів
Рональд Габбард
До теми
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21
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Наука
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21
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У світі
Скільки може прожити людина?
Згідно з новим дослідженням, теоретично навіть 150 років. Але питання, чи прогрес у медицині впливає на цю фундаментальну межу залишається відкритим
29.05.21
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Наука
Мораторій на «Північний потік – 2»
відкритий лист
77 відомих інтелектуалів апелюють до Анґели Меркель із закликом негайно оголосити мораторій на газопровід «Північний потік – 2»
29.05.21
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Дискурси
Культ Орвелла
Юстина Добуш
Всупереч поширеній думці, роман «1984» Орвелла сприяє тоталітаризмові. Тому його і перевидають та перевидають у путінській Росії
28.05.21
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Дискурси
Оловець
Іван Франко
В день пам'яті Івана Франка (†28.05.1916) пропонуємо прочитати його пронизливе оповідання зі шкільного циклу (1879 року)
28.05.21
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Минуле
Дівчинко моя сонячна
Анастасія Канарська
«...йду в сльози, але ніхто інший стільки не знає, а відповідно — не може розповісти про Всесвіт на ім’я Галя Канарська». Нині сороковини
28.05.21
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Штука
На кожну людину － шість птахів
Досі найдетальніший аналіз засвідчив, що на Землі живе 50 мільярдів птахів.
27.05.21
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Наука