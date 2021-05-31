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Понеділок, Травень 31, 2021 - 00:30
До теми
Мораторій на «Північний потік – 2»
відкритий лист
77 відомих інтелектуалів апелюють до Анґели Меркель із закликом негайно оголосити мораторій на газопровід «Північний потік – 2»
29.05.21
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Дискурси
Оловець
Іван Франко
В день пам'яті Івана Франка (†28.05.1916) пропонуємо прочитати його пронизливе оповідання зі шкільного циклу (1879 року)
28.05.21
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Минуле
Дівчинко моя сонячна
Анастасія Канарська
«...йду в сльози, але ніхто інший стільки не знає, а відповідно — не може розповісти про Всесвіт на ім’я Галя Канарська». Нині сороковини
28.05.21
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Штука
На кожну людину － шість птахів
Досі найдетальніший аналіз засвідчив, що на Землі живе 50 мільярдів птахів.
27.05.21
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Наука
Апостольське переємство в Українській Греко-Католицькій Церкві
Ієромонах Мануїл (Пишкович)
Одним із ґарантів того, що Церква залишається вірною своїй місії, було апостольське переємство (сукцесія) ієрархів, які вели своє походження від апостолів
27.05.21
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Минуле
На оперних сценах трьох континентів
Тарас Бережанський
Контракти я взяв завдяки прослуховуванню «New York International Opera Auditions», я приїхав на прослуховування сам, і взяв два контракти – у операх Чилі і Австралії.
27.05.21
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Штука
Примарна ойкумена ЗУНР
Володимир СЕМКІВ
Книжка Рубена Фана здмухує ілюзії і пропонує прагматичний погляд на речі – іноді через несподівані ракурси
27.05.21
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Галичина
Королі шахрайства
Юрій Винничук
Батяр брав чистий аркуш завбільшки з банкноту і вкладав поміж валки. Один оберт корбою – і з протилежного боку виповзав новісінький долар
26.05.21
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Дискурси