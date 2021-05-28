Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Могила Івана Франка
головна
Іван Франко (†28/05/1916)
П'ятниця, Травень 28, 2021 - 10:15
До теми
Дівчинко моя сонячна
Анастасія Канарська
Нині сороковини по незабутній львівській театрознавиці, перекладачці, багатолітній редакторці журналу «Театральна бесіда» Галині Канарській.
28.05.21
|
|
Штука
На кожну людину － шість птахів
Досі найдетальніший аналіз засвідчив, що на Землі живе 50 мільярдів птахів.
27.05.21
|
|
Наука
Чи можливі кротовини?
Брендан Фостер
Кротовини – тунелі крізь простір – десятиліттями вважали фантастикою. Однак тепер науковці переконуються, що це не така вже й вигадка.
26.05.21
|
|
Наука
Міфічні ігри
Микола Глібович
Чи це є погляд, де смерть Христа є не жахливою і несправедливою, а прекрасною і з власного вибору? Що це: заперечення страху смерти як факт чи розуміння неможливості того заперечення і попри те бажання зробити смерть нестрашною?
26.05.21
|
|
Штука
Славко Крушельницький – митець екстатичних кольорових видінь
Любов Волошин
Оригінальна творчість галицького художника, відомого як Slavko, була замовчувана тоталітарним режимом в Україні, але поціновувана на Заході
25.05.21
|
|
Минуле
Тиша перед з’явою
Данило Мовчан
Мене цікавить людське життя і роздуми над християнським життям, пошуки себе через тісне переплетення подій навколишнього середовища з вічними проблемами. В останні роки все частіше звертаюсь до особи Ісуса Христа.
25.05.21
|
|
Штука
Діагноз суспільству
Андрій ЛЮБКА
Ми навчилися співіснувати з оголеним розпачем і не помічати його. У такий спосіб наша психіка нас рятує. Але це не означає, що з цим треба змиритися
25.05.21
|
|
Дискурси
Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати – ні.
25.05.21
|
|
Наука