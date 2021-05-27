Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Дункан
головна
Айсидора Дункан. Фото 1896 року
Четвер, Травень 27, 2021 - 08:00
До теми
Чи можливі кротовини?
Брендан Фостер
Кротовини – тунелі крізь простір – десятиліттями вважали фантастикою. Однак тепер науковці переконуються, що це не така вже й вигадка.
26.05.21
|
|
Наука
Славко Крушельницький – митець екстатичних кольорових видінь
Любов Волошин
Оригінальна творчість галицького художника, відомого як Slavko, була замовчувана тоталітарним режимом в Україні, але поціновувана на Заході
25.05.21
|
|
Минуле
Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати – ні.
25.05.21
|
|
Наука
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21
|
|
У світі
Референтка Ніна Селезінка
Юлія Овсяник
Якби Неоніла Селезінка жила нині, вона б вела один із найцікавіших блогів, очолювала успішну жіночу організацію чи відкрила найпопулярнішу мережу дошкільних закладів...
24.05.21
|
|
Минуле
Етапи дорослішання
Юрко ТИМЧУК
Чинну владу бештають за інфантильність і некомпетентність, на що чинна влада відповідає дитячо-юнацькою запальною безпосередністю. Огляд подій тижня в Україні.
24.05.21
|
|
Україна
Злодій
Василь СТЕФАНИК
Одна з найсильніших новел Стефаника, за його власним признанням: «річ, яка мене на старість дуже зворушила і найбільше мені подобалася»
22.05.21
|
|
Минуле
Освіта і освіченість
Станіслав Комарек
Роль освічених людей і зміст поняття «освіта» розмиті як ніколи, а думка про те, що науки мали би вести до «мудрості», видається облуднішою, ніж будь-коли.
22.05.21
|
|
Дискурси