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Коли слова зайві
Середа, Травень 26, 2021 - 00:00
До теми
Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати – ні.
25.05.21
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Наука
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21
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У світі
Референтка Ніна Селезінка
Юлія Овсяник
Якби Неоніла Селезінка жила нині, вона б вела один із найцікавіших блогів, очолювала успішну жіночу організацію чи відкрила найпопулярнішу мережу дошкільних закладів...
24.05.21
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Минуле
Освіта і освіченість
Станіслав Комарек
Роль освічених людей і зміст поняття «освіта» розмиті як ніколи, а думка про те, що науки мали би вести до «мудрості», видається облуднішою, ніж будь-коли.
22.05.21
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Дискурси
Еріх Марія
Василь МАХНО
Час, в якому Ремаркові довелося жити, любити й страждати, він використав сповна. Бо як же там в Еклезіаста?
22.05.21
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Дискурси
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що випадковий індивід, найбільш імовірно, перебуває в середині свого життя. Чи правильно це і для людства?
22.05.21
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Наука
Стипендія імені Марека
Мистецька рада
Стипендія імені Маркіяна Іващишина — найкращий спосіб пам‘ятати про нього, продовжувати його справи та створювати можливості для інших: молодих, креативних, відважних та дієвих.
22.05.21
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Штука
Як з’явилася Франкова «Присвята» Шевченкові?
Євген Нахлік
Розвідка про те, як замовлена «дуже невеличка настроєва статейка» перетворилася на поезію прозою в «бомбастичному стилі»
21.05.21
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Минуле