Гріневич

головна

Сергій Гріневич. Гродно (Білорусь). 2021 рік

Вівторок, Травень 25, 2021 - 09:30

До теми

Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати － ні.
25.05.21 | | Наука
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21 | | У світі
Еріх Марія
Василь МАХНО
Час, в якому Ремаркові довелося жити, любити й страждати, він використав сповна. Бо як же там в Еклезіаста?
22.05.21 | | Дискурси
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що випадковий індивід, найбільш імовірно, перебуває в середині свого життя. Чи правильно це і для людства?
22.05.21 | | Наука
Стипендія імені Марека
Мистецька рада
Стипендія імені Маркіяна Іващишина — найкращий спосіб пам‘ятати про нього, продовжувати його справи та створювати можливості для інших: молодих, креативних, відважних та дієвих.
22.05.21 | | Штука
Як з’явилася Франкова «Присвята» Шевченкові?
Євген Нахлік
Розвідка про те, як замовлена «дуже невеличка настроєва статейка» перетворилася на поезію прозою в «бомбастичному стилі»
21.05.21 | | Минуле
Про жінок у Біблії
Остап Сливинський
Сюжет з Марією Магдалиною показує нам, що християнство схильне стигматизувати жіночу тілесність. Та мені здається, якраз пізніші інтерпретації новозавітних сюжетів є набагато більш мізогінними, більш дискримінаційними стосовно жінки, ніж самі сюжети.
21.05.21 | | Штука
Бавити товариство
Тарас Прохасько
Мав прекрасну мрію, прекрасну ілюзію. А вони, якщо заповняють собою значний період життя, можуть вважатися тим, що подіялося, відбулося. 
20.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.