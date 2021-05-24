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Франсіс Пікабіа
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Франсіс Пікабіа. "Сірникова панна"
Понеділок, Травень 24, 2021 - 09:30
До теми
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21
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У світі
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що випадковий індивід, найбільш імовірно, перебуває в середині свого життя. Чи правильно це і для людства?
22.05.21
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Наука
Стипендія імені Марека
Мистецька рада
Стипендія імені Маркіяна Іващишина — найкращий спосіб пам‘ятати про нього, продовжувати його справи та створювати можливості для інших: молодих, креативних, відважних та дієвих.
22.05.21
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Штука
Як з’явилася Франкова «Присвята» Шевченкові?
Євген Нахлік
Розвідка про те, як замовлена «дуже невеличка настроєва статейка» перетворилася на поезію прозою в «бомбастичному стилі»
21.05.21
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Минуле
Страх власних думок
Юстина Добуш
Всі наші очікування на пришестя Штучного інтелекту — це лиш неусвідомлена спроба назавжди позбавити себе тої надокучливої відповідальності.
21.05.21
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Дискурси
Про жінок у Біблії
Остап Сливинський
Сюжет з Марією Магдалиною показує нам, що християнство схильне стигматизувати жіночу тілесність. Та мені здається, якраз пізніші інтерпретації новозавітних сюжетів є набагато більш мізогінними, більш дискримінаційними стосовно жінки, ніж самі сюжети.
21.05.21
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Штука
Бавити товариство
Тарас Прохасько
Мав прекрасну мрію, прекрасну ілюзію. А вони, якщо заповняють собою значний період життя, можуть вважатися тим, що подіялося, відбулося.
20.05.21
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Дискурси
Homo sapiens – креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21
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Наука