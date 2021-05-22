Аніш Капур

Вишиття як аксіома

Галина ЛІЩИНСЬКА-КРАВЕЦЬ

Автентична сорочка, як і кожен твір мистецтва, надається до прочитування і аналізу. Цей процес тонкий і тривалий. Це лічба, закономірності, пропорції. На щастя, не лише фахівці, а й ціла плеяда вишивальниць-аматорок зацікавлені в тому, щоб не дати старій українській сорочці знищитися.