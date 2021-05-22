Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Аніш Капур
головна
Аніш Капур «Левітан» (2011)
Субота, Травень 22, 2021 - 15:00
До теми
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що індивід з найбільшими шансами перебуває в середині свого життя. Чи вірно це і для людства?
22.05.21
|
|
Наука
Homo sapiens – креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21
|
|
Наука
Історія Єврейської національної автономії в період ЗУНР
Рубен Фан
Фраґмент спогадів секретаря Жидівської Національної Ради в ЗУНР з тверезим – і прихильним до української справи – аналізом тогочасних подій.
20.05.21
|
|
Минуле
«…Омиті росами війни»
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях презентували фотопроєкт, де давні буковинські вишивані сорочки одягли матері та дружини загиблих чернівецьких Героїв сучасної війни.
20.05.21
|
|
Україна
Вишиття як аксіома
Галина ЛІЩИНСЬКА-КРАВЕЦЬ
Автентична сорочка, як і кожен твір мистецтва, надається до прочитування і аналізу. Цей процес тонкий і тривалий. Це лічба, закономірності, пропорції. На щастя, не лише фахівці, а й ціла плеяда вишивальниць-аматорок зацікавлені в тому, щоб не дати старій українській сорочці знищитися.
20.05.21
|
|
Галичина
18 днів і 19 музичних подій
Володимир Сивохіп
Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, за доброю традицією завдовжки у сорок років, в останній декаді травня запрошує на феєрію майстерності – найстаріший та наймасштабніший в Україні Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».
19.05.21
|
|
Штука
Про те, як серед нас загніздилася дурість
Кармен Посадас
Кожен думає, що перебуває в меншості, і в церемонії конфузу й замовчування вкорінюються абсурдні погляди, яких насправді майже ніхто не має.
19.05.21
|
|
Дискурси
Прекрасний старий світ українців
Володимир МОЛОДІЙ
«Якби залишилися тоді на Польщі, жили би добре», – говорила моя бабуся. Жаль, який люди пронесли через все життя, можна передати достоту влучною метафорою беззвучного крику.
19.05.21
|
|
Галичина