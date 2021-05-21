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Два роки без Марека
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Два роки без Марека
П'ятниця, Травень 21, 2021 - 11:45
До теми
Homo sapiens – креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21
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Наука
18 днів і 19 музичних подій
Володимир Сивохіп
Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, за доброю традицією завдовжки у сорок років, в останній декаді травня запрошує на феєрію майстерності – найстаріший та наймасштабніший в Україні Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».
19.05.21
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Штука
Про те, як серед нас загніздилася дурість
Кармен Посадас
Кожен думає, що перебуває в меншості, і в церемонії конфузу й замовчування вкорінюються абсурдні погляди, яких насправді майже ніхто не має.
19.05.21
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Дискурси
Прекрасний старий світ українців
Володимир МОЛОДІЙ
«Якби залишилися тоді на Польщі, жили би добре», – говорила моя бабуся. Жаль, який люди пронесли через все життя, можна передати достоту влучною метафорою беззвучного крику.
19.05.21
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Галичина
Імена і суб’єктність
Анастасія Левкова
Транслітерація слов’янських власних назв – на противагу адаптації – стає дедалі поширеніша, і, либонь, невипадково
18.05.21
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Дискурси
Що це за народи?
Роман Сольчаник
Ми знаємо, чим закінчилося обрання шоумена на найвищу державну посаду в Сполучених Штатах. З огляду на це, можу лише сподіватися, що США й Україна це «дві великі різниці»
18.05.21
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Дискурси
Нова форма бактерій
Археї у гарячих джерелах розкладають рослинний матеріал, не виділяючи метану.
18.05.21
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Наука
Руйнівник Січі на берегах Збруча
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Знайдена найдавніша реліквія Старого кордону – могила донського козака, датована кінцем XVIII століття.
18.05.21
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Галичина