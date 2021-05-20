давній-рушник

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"Дерево життя" на давньому вишитому рушнику
Четвер, Травень 20, 2021 - 08:30
До теми
18 днів і 19 музичних подій
Володимир Сивохіп
Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, за доброю традицією завдовжки у сорок років, в останній декаді травня запрошує на феєрію майстерності – найстаріший та наймасштабніший в Україні Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».
19.05.21
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Штука
Нова форма бактерій
Археї у гарячих джерелах розкладають рослинний матеріал, не виділяючи метану.
18.05.21
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Наука
Джерела близькосхідного протистояння
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Допоки не буде розірвано зв'язок палестинців з Москвою, миру на Близькому Сході марно сподіватися.
18.05.21
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У світі
«Засліплення» вчора і сьогодні
Андрій Бондар
Між 1981 і 2021 роками відбулося дещо, що заперечує саму можливість чесного художнього висловлювання, а отже, культура самостирається
17.05.21
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Дискурси
Paul McCartney «Ram» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Розповідь про один із найкращих альбомів Пола Маккартні Ram та спогади про історичну зустріч львівських бітломанів з сером Полом
17.05.21
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Минуле
Не Умка
Ганна Улюра
Химерна проза про трьох полярних ведмедів – пародія у кафкіанському сенсі. Усе починається з апофатичного самовизначення: ми, ведмеді – ми, не люди. Це роман-алегорія, не емігрантська, не соціальна і не екологічна проза; хоча може таки бути, що це насправді родинна сага.
17.05.21
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Штука
Правоохоронні клопоти
Юрко ТИМЧУК
Кодекси в цивілізованому світі речі нудні, як сповідь херувима. У нас же за Фемідою спостерігати так само цікаво, як за лезгинкою шаолінських ченців
17.05.21
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Україна
Генетичний коректор епігеному
Модифікована версія CRISPR/Cas9 може прицільно змінювати генетичну активність.
16.05.21
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Наука