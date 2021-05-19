І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, і вірна любов

Не Умка

Ганна Улюра

Химерна проза про трьох полярних ведмедів – пародія у кафкіанському сенсі. Усе починається з апофатичного самовизначення: ми, ведмеді – ми, не люди. Це роман-алегорія, не емігрантська, не соціальна і не екологічна проза; хоча може таки бути, що це насправді родинна сага.