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Закриті очі-Редон
головна
"Заплющені очі". Оділон Редон. 1890 рік. Париж
Вівторок, Травень 18, 2021 - 07:30
До теми
Джерела близькосхідного протистояння
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Допоки не буде розірвано зв'язок палестинців з Москвою, миру на Близькому Сході марно сподіватися.
18.05.21
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У світі
Правоохоронні клопоти
Юрко ТИМЧУК
Кодекси в цивілізованому світі речі нудні, як сповідь херувима. У нас же за Фемідою спостерігати так само цікаво, як за лезгинкою шаолінських ченців
17.05.21
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Україна
Генетичний коректор епігеному
Модифікована версія CRISPR/Cas9 може прицільно змінювати генетичну активність.
16.05.21
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Наука
Ми – це прибульці
Калеб Шарф
На геологічній шкалі поява людського «датаому» – така сама подія, як вторгнення інопланетян або падіння великого астероїда, що зумовив масове вимирання видів.
15.05.21
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Наука
Сніги Америки, європейська осінь
Василь МАХНО
Що мені відкрив Кіш? Мабуть, те саме, що й іншим, – але це, можливо, краще сприймається, коли ти бачив і сніги Америки, і європейську осінь
15.05.21
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Дискурси
Зоря Галицка, ч.1 (1848)
15 травня мало би бути Днем української преси: саме цього дня 1848 року вийшло перше число першої української газети «Зоря Галицька»
15.05.21
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Минуле
Поживи в селі – «Навчай для України»
Овсяник Юлія
Громадська молодіжна організація ввела світову практику для покращення освіти в українських селах
14.05.21
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Україна
Стефаник В. С. = Стефаник V(ERSU)S
Іван Монолатій
150 літ минає, як народився Покутський Йов. Його життя і страждання, його земна легенда а небесна правда червоною ниткою зшили чорні скиби бездержавного натоді народу
14.05.21
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Галичина