Моє слово

Василь СТЕФАНИК

Буду свій світ різьбити як камінь. Слово своє буду острити на кремені моєї душі і намочене в труті-зілю пускати буду наліво... А свій камінь буду різьбити все, все! Аж на могилу свою його покладу як мертву красу. А вишня в моїх головах возьме всі мої болі на свій цвіт.