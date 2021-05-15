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Хрест скасування панщини (с.Литячі)
головна
Хрест скасування панщини 15 травня 1848 року (с.Литячі коло Заліщик)
Субота, Травень 15, 2021 - 09:30
До теми
Фуяра з Мостиськ
Мар'ян ХОМЯК
Мешканцю Пацанова не можна говорити про козу – так само дратівливий обиватель Мостиськ гостро реагує на «фуяру»
13.05.21
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Минуле
Галичина, якої вже нема
Історичні події очима знаного лікаря: 94-річний тернополянин Роман Івашкевич поділився своїми спогадами про історію довоєнного Тернополя
13.05.21
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Галичина
Філоктет: божевілля як ліки від світу
Олексій Паляничка
Естетика божевілля у виставі має полярне значення, бо можемо також говорити про "шляхетне божевілля" як цінність моральної позиції Філоктета, який відкидає деградований світ.
13.05.21
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Штука
П'ять текстів пам'яті Бориса Клименка
П’ятеро людей різних професій і з різних кінців світу написали свої історії, пов’язані з Борисом Клименком, і вони про живу людину, яку кожному хотілося б мати за друга
12.05.21
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Минуле
Колекція розбитих сердець
Юрій Винничук
Я був юнаком доволі романтичним і намагався читати поезію дівчатам не тільки далеким від поезії, але й від книжок взагалі. Я читав її до, опісля і навіть під час
12.05.21
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Дискурси
Диригенту Юрію Луціву – 90!
Ольга Бенч
«Живий» виконавський досвід, який педагог передає студентам упродовж навчання, згодом закріплюється в поняття «диригентська школа»: Юрій Луців вчить проникати в саму суть філософії музики.
12.05.21
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Штука
Яку статистику COVID суспільство готове толерувати?
В окремих країнах поріг толерантності є дуже низьким, тоді як в інших, які стомилися після року суворих обмежень, люди готові повернутися до нормального життя навіть попри високий рівень заражень.
12.05.21
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Наука
Культурне зусилля і лотерея
Євген Гулевич
Культура ніде не обмежується індустріями культури, хоча вділяє їм сили. Її сила співмірна людському зусиллю, і коли приділити цьому зусиллю належну інституційну увагу, якщо сприймати його не бонусом, а суттю, то ми ще здивуємося його фундаментальним наслідкам.
11.05.21
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Штука