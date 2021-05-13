Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Василь Стефаник
головна
150 років з дня народження Василя Стефаника
Четвер, Травень 13, 2021 - 23:45
До теми
Філоктет: божевілля як ліки від світу
Олексій Паляничка
Естетика божевілля у виставі має полярне значення, бо можемо також говорити про "шляхетне божевілля" як цінність моральної позиції Філоктета, який відкидає деградований світ.
13.05.21
|
|
Штука
П'ять текстів пам'яті Бориса Клименка
П’ятеро людей різних професій і з різних кінців світу написали свої історії, пов’язані з Борисом Клименком, і вони про живу людину, яку кожному хотілося б мати за друга
12.05.21
|
|
Минуле
Диригенту Юрію Луціву – 90!
Ольга Бенч
«Живий» виконавський досвід, який педагог передає студентам упродовж навчання, згодом закріплюється в поняття «диригентська школа»: Юрій Луців вчить проникати в саму суть філософії музики.
12.05.21
|
|
Штука
Яку статистику COVID суспільство готове толерувати?
В окремих країнах поріг толерантності є дуже низьким, тоді як в інших, які стомилися після року суворих обмежень, люди готові повернутися до нормального життя навіть попри високий рівень заражень.
12.05.21
|
|
Наука
Культурне зусилля і лотерея
Євген Гулевич
Культура ніде не обмежується індустріями культури, хоча вділяє їм сили. Її сила співмірна людському зусиллю, і коли приділити цьому зусиллю належну інституційну увагу, якщо сприймати його не бонусом, а суттю, то ми ще здивуємося його фундаментальним наслідкам.
11.05.21
|
|
Штука
Брязкання зброєю на тлі рибальського конфлікту
Максим МУЛЯР
Brexit ледь не спровокував війну між союзниками з НАТО – Великою Британією і Францією. Наразі – лише рибальську.
11.05.21
|
|
У світі
Специфіка пересувань у часі і просторі
Юрко ТИМЧУК
Коронавірусу простіше на цій планеті, бо він бачить мету і не помічає перепон. Людина, на відміну від нормальної зарази, є заразою досконалішою – і тому простих шляхів не шукає.
11.05.21
|
|
Україна
Міф 150 друзів спростували
Нові дослідження спростовують «число Данбара» – теорію про максимальну кількість постійних соціальних контактів.
11.05.21
|
|
Наука