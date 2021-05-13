Сашко-Кривенко-2021

«...нормально жити в умовах миру та процвітання»

Ґiнтарас Ґраяускас

«Згадуючи те, що сталося – і все ще триває, зокрема й досі на Донбасі чи в Нагірному Карабасі, – ви раптом усвідомлюєте, що 21-ше століття в основному є тим самим, що і попереднє. І все може повторитися»