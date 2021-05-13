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Якогось дня ти можеш зрозуміти, що втратив Місяць, рахуючи зірки
Антуан де Сент-Екзюпері
До теми
Філоктет: божевілля як ліки від світу
Олексій Паляничка
Естетика божевілля у виставі має полярне значення, бо можемо також говорити про "шляхетне божевілля" як цінність моральної позиції Філоктета, який відкидає деградований світ.
13.05.21
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Штука
Диригенту Юрію Луціву – 90!
Ольга Бенч
«Живий» виконавський досвід, який педагог передає студентам упродовж навчання, згодом закріплюється в поняття «диригентська школа»: Юрій Луців вчить проникати в саму суть філософії музики.
12.05.21
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Штука
Яку статистику COVID суспільство готове толерувати?
В окремих країнах поріг толерантності є дуже низьким, тоді як в інших, які стомилися після року суворих обмежень, люди готові повернутися до нормального життя навіть попри високий рівень заражень.
12.05.21
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Наука
Брязкання зброєю на тлі рибальського конфлікту
Максим МУЛЯР
Brexit ледь не спровокував війну між союзниками з НАТО – Великою Британією і Францією. Наразі – лише рибальську.
11.05.21
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У світі
Міф 150 друзів спростували
Нові дослідження спростовують «число Данбара» – теорію про максимальну кількість постійних соціальних контактів.
11.05.21
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Наука
«...нормально жити в умовах миру та процвітання»
Ґiнтарас Ґраяускас
«Згадуючи те, що сталося – і все ще триває, зокрема й досі на Донбасі чи в Нагірному Карабасі, – ви раптом усвідомлюєте, що 21-ше століття в основному є тим самим, що і попереднє. І все може повторитися»
10.05.21
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Штука
«Ніколи знову» чи «знову» без «ніколи»?
Ілько ЛЕМКО
«Ніколи знову» звучить як чорний гумор на тлі того, як безпекова система Європи, ретельно виплекана повоєнними роками, летить у чорторий
10.05.21
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Дискурси
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21
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Наука