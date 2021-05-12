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Piet Mondrian
головна
Піт Мондріан «Натюрморт» (1912)
Середа, Травень 12, 2021 - 09:00
До теми
Яку статистику COVID суспільство готове толерувати?
В окремих країнах поріг толерантності є дуже низьким, тоді як в інших, які стомилися після року суворих обмежень, люди готові повернутися до нормального життя навіть попри високий рівень заражень.
12.05.21
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Наука
Брязкання зброєю на тлі рибальського конфлікту
Максим МУЛЯР
Brexit ледь не спровокував війну між союзниками з НАТО – Великою Британією і Францією. Наразі – лише рибальську.
11.05.21
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У світі
Міф 150 друзів спростували
Нові дослідження спростовують «число Данбара» – теорію про максимальну кількість постійних соціальних контактів.
11.05.21
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Наука
«...нормально жити в умовах миру та процвітання»
Ґiнтарас Ґраяускас
«Згадуючи те, що сталося – і все ще триває, зокрема й досі на Донбасі чи в Нагірному Карабасі, – ви раптом усвідомлюєте, що 21-ше століття в основному є тим самим, що і попереднє. І все може повторитися»
10.05.21
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Штука
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21
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Наука
Лист
Ірина Вільде
В День матері пропонуємо зворушливу новелу 29-річної Ірини Вільде зі збірки «Химерне серце»
09.05.21
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Минуле
Слово про побратимів
Олександр Ірванець
Є у році кілька днів, коли поети народжуються косяками. А 9 і 10 травня — це дводенний вибух уродинників, аж по півтора на день: Юрко Позаяк, Віктор Неборак, Іванко Малкович.
09.05.21
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Дискурси
Фатерлянд і Мутерлянд
Станіслав Комарек
Якщо модерний Фатерлянд був небезпечним для інших, постмодерний Мутерлянд небезпечний сам для себе у своїх нападах мазохістичної самоненависті й самодеструкції
08.05.21
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Дискурси