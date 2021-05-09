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Творіть міфи про себе — боги чинили так само
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21
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Наука
Пам’ять непрожитого: українські 8 і 9 травня.
Олеся Ісаюк
Нам досі складно прийняти факт, що дихотомія між українцями, які опинилися по різні боки барикад, – фальшива. Вона не про війну, вона про наше її сприйняття
07.05.21
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Україна
Стерпна важкість існування
Тарас Прохасько
Бути добрим завжди мучівно. І в цьому весь кайф.
07.05.21
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Дискурси
Рухи немовлят: більше, ніж інстинктивні рефлекси
Перші рухи новонароджених можуть бути процесом свідомого навчання.
07.05.21
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Наука
Психоаналіз і сучасність
Юрко ПРОХАСЬКО
Психоаналіз, зародившись у лоні Новочасності, став її іманентною складовою частиною. І вже нікуди з неї не подінеться.
06.05.21
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Дискурси
Початок євроінтеграції України
Ілько ЛЕМКО
Четверта спроба євроінтеграції України, здійснена королем Речі Посполитої, виявилася успішною, але ціною втрати державної незалежності
06.05.21
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Минуле
Державний план вакцинації: місія здійсненна?
Ілона ШЕВЧЕНКО
Коронавірусна статистика останніх днів виглядає як чудо. Втім, чи можемо ми сподіватися, що так триватиме довго? І чи можемо врешті розраховувати не на карантин, а на вакцинацію?
06.05.21
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Галичина
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21
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Наука