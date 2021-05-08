День матері

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Субота, Травень 8, 2021 - 15:15
До теми
Рухи немовлят: більше, ніж інстинктивні рефлекси
Перші рухи новонароджених можуть бути процесом свідомого навчання.
07.05.21
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Наука
Державний план вакцинації: місія здійсненна?
Ілона ШЕВЧЕНКО
Коронавірусна статистика останніх днів виглядає як чудо. Втім, чи можемо ми сподіватися, що так триватиме довго? І чи можемо врешті розраховувати не на карантин, а на вакцинацію?
06.05.21
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Галичина
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21
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Наука
Говорити про суть
Олена Турянська
Коли працюєш із такими абстракціями, як час, простір, взаємозв’язки, то в певний момент чуєшся медіумом: коли щастить увійти в певний потік, починаєш ловити ритми та фактично їх оприявнювати.
05.05.21
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Штука
Фальшиві ротмістри, професори і поліцейські
Юрій Винничук
Відчайдушним борцем зі злочинцями був Щепанський, ті дивувалися його спритності, глибоким знанням кримінальних звичаїв, його нюху
05.05.21
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Дискурси
Пермський період: масове вимирання із запізненням
252 мільйони років тому екологічна катастрофа на суші протікала значно повільніше, ніж в океані.
05.05.21
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Наука
Що хотів Наусєда?
Михайло Гончар
Держави Балтії, особливо Литва, прагнуть не допустити сертифікованого функціонування Білоруської АЕС. Але наскільки це вдасться? «Північний потік-2» теж, з одного боку, хочуть зупинити, з іншого – його і далі будують
05.05.21
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Україна
Крадіж
Ірина Вільде
В чергову річницю уродин Ірини Вільде (1907–1982) пропонуємо її психологічну новелу зі збірки «Химерне серце» (1936) – про жіночий реванж на чоловічий шантаж
05.05.21
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Минуле