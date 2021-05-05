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Антоніо Донгі
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Антоніо Донгі «Жінка в кафе» (1931)
Середа, Травень 5, 2021 - 09:15
До теми
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21
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Наука
Пермський період: масове вимирання із запізненням
252 мільйони років тому екологічна катастрофа на суші протікала значно повільніше, ніж в океані.
05.05.21
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Наука
Стратегія конфлікту Кремля
Міхал Кокот
Росія у відносинах із Заходом поводиться провокаційно — але це не безцеремонність, а обдумана стратегія, що здавна приносить Кремлю успіхи.
04.05.21
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Дискурси
Киргизстан-Таджикистан: мінівійна за воду й території
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Не вирішені за три десятиліття прикордонні проблеми провокували й провокуватимуть надалі міжнаціональні сутички, особливо коли олії до вогню підливає Росія.
04.05.21
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У світі
Гаївки для потойбіччя
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Чим же є наші гаївки? Творчим подоланням страху смерті, "репетицією" проходження лабіринту чи ритуалом на пошану предкам? Час змінює сенси і засипає піском першопричини
03.05.21
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Україна
Великоднє послання блаженнішого Святослава
Христос – це єдина ікона Бога Отця, але діти, виростаючи, творять собі Його образ на основі сімейного досвіду і прикладу свого тата...
02.05.21
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Галичина
Безпрецедентний спалах COVID-19 в Індії: причини
Катастрофа в Індії може бути наслідком «ідеального шторму», тобто одночасного поєднання кількох несприятливих факторів,
01.05.21
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Наука
Повість чудових літ: 1965 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Пекельні Янголи і Провоси, Majales в Празі та Ла Хонда, Flower Power та The Family Dog, кислотний тест і народження хіппі
01.05.21
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Минуле