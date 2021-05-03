Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
polyvanyi
головна
Поливаний понеділок
Понеділок, Травень 3, 2021 - 10:00
До теми
Безпрецедентний спалах COVID-19 в Індії: причини
Катастрофа в Індії може бути наслідком «ідеального шторму», тобто одночасного поєднання кількох несприятливих факторів,
01.05.21
|
|
Наука
Повість чудових літ: 1965 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Пекельні Янголи і Провоси, Majales в Празі та Ла Хонда, Flower Power та The Family Dog, кислотний тест і народження хіппі
01.05.21
|
|
Минуле
Альцгеймер: не всі бляшки однаково шкідливі
Деякі амілоїдні відкладення в мозку можуть навіть гальмувати відмирання клітини.
30.04.21
|
|
Наука
Повернення до Домб'є
Ірина Гах
"Застав я тут в Домбю голод, нещастя. Вози, на яких вивозили трупи, як сміття…". Відзначаємо 135-річчя від уродин Лева Ґеца
30.04.21
|
|
Минуле
Наближаючись до міста
Ініціатива «ДЕ НЕ ДЕ»
Багатоповерхівки, універмаги, ресторани, готелі, музеї, книгарні, спорткомплекси. Ці та інші споруди спроєктували в експериментально-показових селах. Працювали над їхньою розбудовою 30 проєктних інститутів. Експеримент закінчився із перебудовою. Чи не закінчився?
29.04.21
|
|
Штука
Лукові страсті
Тарас Прохасько
Християнство – це такий спосіб віри, який виникає у емпатичного читача літературної достовірності
29.04.21
|
|
Дискурси
Валюта ХХI століття: приватні дані в цифрову добу
Діана Дуцик
Цифрова нерівність, кіберзлочинність, загальна вразливість нашого цифрового "я" – чи є місце етиці та приватності у сучасному диджіталізованому світі?
29.04.21
|
|
Галичина
Задля майбутнього музикознавства
Міжнародна наукова конференція «Musica Historica: актуальний стан та перспективи історичного музикознавства / Musica Historica: stan obecny i perspektywy muzykologii historycznej» об’єднала в онлайн-форматі науковців із України, Польщі, Австрії, Німеччини та Швеції.
28.04.21
|
|
Штука