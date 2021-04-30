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Осип Сорохтей «Хресна дорога» (1930)
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Осип Сорохтей «Хресна дорога» (1930)
П'ятниця, Квітень 30, 2021 - 09:00
До теми
Спрощуючи світ
Миші можуть навчитися категоризації – складному мисленнєвому процесові.
27.04.21
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Наука
Пам’яті Джузеппе Сінополі та його оперної музи Лу Саломе
Аделіна Єфіменко
Оперу Дж. Сінополі «Лу Саломе», що втілює «принцип утопії і принцип надії», можна називати ментальним театром, меланхолійною фантасмагорією, психоаналізом або самоаналізом. У ній композитор рефлектував власне ставлення до проблеми любові-смерті.
27.04.21
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Штука
Франко про мемуарні описи уманської трагедії
Євген Нахлік
З огляду на драстичне для радянської науки питання уманської різанини, Франковий аналіз (не завше, до речі, правильний) мемуарів про неї не було подано 50-томнику
27.04.21
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Минуле
Зелена заковика
Андрій ЛЮБКА
Вічно можна дивитися на три речі: вогонь, воду і те, як Зеленський намагається вдавати патріотичного президента
27.04.21
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Дискурси
Довгі мацаки і короткі розуми
Юрко ТИМЧУК
Вітчизняні міста та села відвідує і покидає карантин, дикі сусіди показують, що мають танки і саперні лопатки, цивілізованіші сусіди традиційно висловлюють занепокоєння. Геракліт був розумним чоловіком, але з його переконанням «все тече, все змінюється» можна посперечатися.
26.04.21
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Україна
Молдова знов готується до масових акцій протесту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Молдовська політика перебуває наразі в патовому стані. Прєвропейські й проросійські сили зчепилися в клінчі. Єдина надія – на «кишинівський Майдан».
26.04.21
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У світі
Як порядні галичани
Назарій Заноз
Як порядні галичани, теребовлянці вірять, що з неба за ними стежать тільки перед празниками. Тому віра передовсім сприймається як свято
26.04.21
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Дискурси
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21
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Штука