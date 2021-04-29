Ініціація-Равський

Довгі мацаки і короткі розуми

Юрко ТИМЧУК

Вітчизняні міста та села відвідує і покидає карантин, дикі сусіди показують, що мають танки і саперні лопатки, цивілізованіші сусіди традиційно висловлюють занепокоєння. Геракліт був розумним чоловіком, але з його переконанням «все тече, все змінюється» можна посперечатися.