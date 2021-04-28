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Ісаму Ногучі
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Ісаму Ногучі «Ґлобуляр» (1928)
Середа, Квітень 28, 2021 - 00:30
До теми
Спрощуючи світ
Миші можуть навчитися категоризації － складному мисленнєвому процесові.
27.04.21
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Наука
Пам’яті Джузеппе Сінополі та його оперної музи Лу Саломе
Аделіна Єфіменко
Оперу Дж. Сінополі «Лу Саломе», що втілює «принцип утопії і принцип надії», можна називати ментальним театром, меланхолійною фантасмагорією, психоаналізом або самоаналізом. У ній композитор рефлектував власне ставлення до проблеми любові-смерті.
27.04.21
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Штука
Молдова знов готується до масових акцій протесту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Молдовська політика перебуває наразі в патовому стані. Прєвропейські й проросійські сили зчепилися в клінчі. Єдина надія – на «кишинівський Майдан».
26.04.21
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У світі
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21
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Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21
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Наука
Повість чудових літ: 1964 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: первісні гіппі, мігруючий карнавал, диетиламід лізерґінової кислоти (ЛСД), Free Speech в Берклі
25.04.21
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Минуле
Запах помаранчі
Василь МАХНО
Дивним чином, майже нічого не приховуючи з власного життя, Буковскі зумів створити свою правду – жорстку, відверту, майже фізіологічну
24.04.21
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Дискурси
Рожком буду трубити, а воликом робити
Ярослава МУЗИЧЕНКО
У ті часи світ іще не поділявся на «добре і погане». Але ми й сьогодні відчуваємо відгомін культу бика, який встановився ще з часів палеоліту
24.04.21
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Україна