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Будьмо людьми хоча б до того часу, як наука доведе, що ми є кимось іншим
Ст.Єжи Лєц
До теми
Молдова знов готується до масових акцій протесту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Молдовська політика перебуває наразі в патовому стані. Прєвропейські й проросійські сили зчепилися в клінчі. Єдина надія – на «кишинівський Майдан».
26.04.21
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У світі
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21
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Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21
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Наука
Повість чудових літ: 1964 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: первісні гіппі, мігруючий карнавал, диетиламід лізерґінової кислоти (ЛСД), Free Speech в Берклі
25.04.21
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Минуле
Запах помаранчі
Василь МАХНО
Дивним чином, майже нічого не приховуючи з власного життя, Буковскі зумів створити свою правду – жорстку, відверту, майже фізіологічну
24.04.21
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Дискурси
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21
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Минуле
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21
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Штука
Пандемічні виклики архітектурі та мистецтву
Юрій Криворучко і Наталя Павлюк
Якщо раніше було пристосування простору під свої уявлення та потреби, то зненацька постало завдання достосувати їх до існуючого простору
23.04.21
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Дискурси