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Michael Kötter
головна
Будівля колишньої школи в Прип'яті. Фото Michael Kötter
Понеділок, Квітень 26, 2021 - 09:45
До теми
Портрет художника в інтер'єрі
Петро МІДЯНКА
Ювілейна сильветка Бориса Фірцака від Петра Мідянки: "...він був надто незалежний від впливів майстрів закарпатської школи живопису, надто автономний і суверенний"
26.04.21
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Штука
Химерні ембріони людини і мавпи
Попри те, що дослідження американських і китайських науковців є контроверсійним з етичного погляду, воно спонукає до важливих здогадок у галузях еволюції та біології розвитку.
25.04.21
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Наука
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21
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Минуле
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21
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Штука
Пандемічні виклики архітектурі та мистецтву
Юрій Криворучко і Наталя Павлюк
Якщо раніше було пристосування простору під свої уявлення та потреби, то зненацька постало завдання достосувати їх до існуючого простору
23.04.21
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Дискурси
Нові свідчення в дослідженні алфавіту
Букви, яким 3450 років, були частиною найдавнішого в Леванті алфавітного письма.
22.04.21
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Наука
На то курка гребе, аби шось вігребла
Тарас Прохасько
Так виблискує непроговорене, замикаючи в якийсь момент електричне коло в узір пронизливої гірлянди: гуцули курей бридилися...
22.04.21
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Дискурси
Диво: чи варто на нього покладатися?
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Серед семи номінантів на головний «Оскар», «найкращий фільм року», фільм «Батько» стоїть на особливому місці. Це кращий фільм із семи. І саме тому він не отримає «Оскар».
22.04.21
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Штука