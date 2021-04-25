цвіт верби

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Неділя, Квітень 25, 2021 - 09:15
До теми
Ролінговим «Sticky Fingers» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Небагато альбомів залишають у пам’яті потужні візуальні враження. До таких моїх альбомів належить Sticky Fingers, найвидатніший альбом Rolling Stones
23.04.21
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Минуле
Що той хлопчик міг знати
Ганна Улюра
Ондатже досяг неабиякої майстерності розповідача, він все ще міркує про відповідальність того, хто розказує історії, але все ще не годен цій людині повірити,бере на озброєння авантюрні сюжети, з яких легко зробити цікаву прозу, а робить справжню літературу.
23.04.21
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Штука
Нові свідчення в дослідженні алфавіту
Букви, яким 3450 років, були частиною найдавнішого в Леванті алфавітного письма.
22.04.21
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Наука
На то курка гребе, аби шось вігребла
Тарас Прохасько
Так виблискує непроговорене, замикаючи в якийсь момент електричне коло в узір пронизливої гірлянди: гуцули курей бридилися...
22.04.21
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Дискурси
Диво: чи варто на нього покладатися?
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Серед семи номінантів на головний «Оскар», «найкращий фільм року», фільм «Батько» стоїть на особливому місці. Це кращий фільм із семи. І саме тому він не отримає «Оскар».
22.04.21
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Штука
Юрій Шевельов (фраґменти спогадів)
Марта Скорупська
З Нью Йорку надійшла дуже сумна звістка про те, що відійшла у кращі світи Марта Скорупська, українка-інтелектуалка небуденної сили...
22.04.21
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Минуле
Повір’я – так, розуміння – ні
Кармен Посадас
Нині, коли кожен вільний шукати знання де, коли і з ким хоче, багато хто добровільно дозволяє невігластву пошити себе в дурні.
21.04.21
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Дискурси
Коли Путіну щось стрельне в голову
Курт Волкер
Запобігання або стримування потребує поєднання двох речей – спроможності і волі. Захід не демонструє ані здатності, ані бажання зупинити Путіна. Україна має волю – але не має спроможності.
21.04.21
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Україна