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Ейвінд Ерл «Гідден-Гілс»
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Ейвінд Ерл «Гідден-Гілс»
П'ятниця, Квітень 23, 2021 - 08:45
До теми
Нові свідчення в дослідженні алфавіту
Букви, яким 3 450 років, були частиною найдавнішого в Леванті алфавітного письма.
22.04.21
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Наука
Диво: чи варто на нього покладатися?
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Серед семи номінантів на головний «Оскар», «найкращий фільм року», фільм «Батько» стоїть на особливому місці. Це кращий фільм із семи. І саме тому він не отримає «Оскар».
22.04.21
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Штука
Коли Путіну щось стрельне в голову
Курт Волкер
Запобігання або стримування потребує поєднання двох речей – спроможності і волі. Захід не демонструє ані здатності, ані бажання зупинити Путіна. Україна має волю – але не має спроможності.
21.04.21
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Україна
Нові філії Музею Крушельницької
Надія Труш
Музичний центр імені Людвіка Геллера, колишнього директора театру графа Скарбка й Міського театру та засновника філармонії, розміститься у пам’ятці архітектури – віллі «Сонячній» і стане ще однією філією Музею Соломії Крушельницької.
21.04.21
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Штука
Генетичний слід у повітрі.
В майбутньому зразок повітря з місця злочину зможе допомогти в ідентифікації злочинця.
20.04.21
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Наука
Готель «Дністер»: поза законом та здоровим глуздом
Наталка Федоришин
Як змінювалася структура власності знаменитої тепер пам'ятки ахітектури та історія її законно-незаконних перебудов. ДОКУМЕНТИ
20.04.21
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Галичина
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21
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Наука
Моя хата скраю
Вадим ГРІН
Що далі, то більше ми віддаляємося одне від одного, то більше хочемо будувати наші хати скраю, нічого не знати, ні з ким зайвим не бачитися й не розмовляти.
20.04.21
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Дискурси