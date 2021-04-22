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Атом водню
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Атом водню сфотографований за допомогою квантового мікроскопа
Четвер, Квітень 22, 2021 - 10:15
До теми
Нові філії Музею Крушельницької
Надія Труш
Музичний центр імені Людвіка Геллера, колишнього директора театру графа Скарбка й Міського театру та засновника філармонії, розміститься у пам’ятці архітектури – віллі «Сонячній», спроектованій архітектором Августом Богохвальським, і стане ще однією філією Музею Соломії Крушельницької.
21.04.21
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Штука
Генетичний слід у повітрі.
В майбутньому зразок повітря з місця злочину зможе допомогти в ідентифікації злочинця.
20.04.21
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Наука
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21
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Наука
Моя хата скраю
Вадим ГРІН
Що далі, то більше ми віддаляємося одне від одного, то більше хочемо будувати наші хати скраю, нічого не знати, ні з ким зайвим не бачитися й не розмовляти.
20.04.21
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Дискурси
Запросини до Копання Льоху
Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21
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Штука
Виклики Петра Тими
Іза ХРУСЛІНСЬКА
«Не уявляю, щоби Петро покинув справи українців у Польщі і не послужився Об’єднанню українців у Польщі своїми знаннями, досвідом та вмінням у якийсь інший спосіб!»
20.04.21
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Галичина
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21
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Штука
Гібридні гібриди
Юрко ТИМЧУК
Перемішування в сучасному світі стало альфою і омегою. Гібридять праведне з грішним, горох з капустою і зраду з перемогою, а на виході з’являється суміш, яку треба спожити. Огляд подій тижня
19.04.21
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Україна