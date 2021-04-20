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Тому, хто сам помиляється, все здається, що помиляється його противник
Юрко Тютюнник
До теми
Запросини до Копання Льоху
Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21
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Штука
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21
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Штука
Волоцюги Дхарми
Іван Банах
«Хроніки Квіткової революції»: предтеча гіпарів – бітники і гіпстери, Ніл Кесседі і Джек Керуак, Аллен Ґінзберґ і Вільям Барроуз
18.04.21
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Минуле
Миші підказують причини галюцинацій
У мозку є нервова мережа, яка співставляє попереднє знання й актуальний досвід. Що вищий рівень нейромедіатора дофаміну, то більшої ваги мозок надає попереднім знанням.
18.04.21
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Наука
Чеське Солсбері
Максим МУЛЯР
Чехія виганяє 18 російських дипломатів. Їм закидають бомбовий замах у сховищі амуніції 2014 року. Причетні до теракту також легендарні «Петров» і «Боширов».
18.04.21
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У світі
Світ як дім
Анастасія Канарська
Польські театри пропонують непоганий репертуар онлайн, переважно доступні на платформі VOD, хоча очевидним є те, що виграють пропозиції, створені саме в цьому форматі, бо відеозапис вистав не може дорівнювати їхньому виконанню вживу.
17.04.21
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Штука
Наприклад, про Голодомор
Дмитро Єльніков
Інституалізація пам’яти на рівні офіційних дат працює властиво проти неї – усвідомлено чи за звичкою, а проте пам'ять затираючи. Коли не стираючи…
16.04.21
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Дискурси
Французька кінематографічна весна
Олег Яськів
Майстер-клас від французької синема-школи досить точно репрезентує основні тенденції розвитку сучасного кіно у провідній кінематографічній країні світу, якою з нашого континенту виглядає Франція.
16.04.21
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Штука