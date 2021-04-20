Тому, хто сам помиляється, все здається, що помиляється його противник

Запросини до Копання Льоху

Ірина Степаняк

Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.