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Оділон-клітка
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"Золота клітка" (фрагмент). Редан Оділон. 1892 рік
Вівторок, Квітень 20, 2021 - 09:00
До теми
Запросини до Копання Льоху
Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21
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Штука
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21
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Штука
Волоцюги Дхарми
Іван Банах
«Хроніки Квіткової революції»: предтеча гіпарів – бітники і гіпстери, Ніл Кесседі і Джек Керуак, Аллен Ґінзберґ і Вільям Барроуз
18.04.21
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Минуле
Миші підказують причини галюцинацій
У мозку є нервова мережа, яка співставляє попереднє знання й актуальний досвід. Що вищий рівень нейромедіатора дофаміну, то більшої ваги мозок надає попереднім знанням.
18.04.21
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Наука
Чеське Солсбері
Максим МУЛЯР
Чехія виганяє 18 російських дипломатів. Їм закидають бомбовий замах у сховищі амуніції 2014 року. Причетні до теракту також легендарні «Петров» і «Боширов».
18.04.21
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У світі
Світ як дім
Анастасія Канарська
Польські театри пропонують непоганий репертуар онлайн, переважно доступні на платформі VOD, хоча очевидним є те, що виграють пропозиції, створені саме в цьому форматі, бо відеозапис вистав не може дорівнювати їхньому виконанню вживу.
17.04.21
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Штука
Наприклад, про Голодомор
Дмитро Єльніков
Інституалізація пам’яти на рівні офіційних дат працює властиво проти неї – усвідомлено чи за звичкою, а проте пам'ять затираючи. Коли не стираючи…
16.04.21
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Дискурси
Французька кінематографічна весна
Олег Яськів
Майстер-клас від французької синема-школи досить точно репрезентує основні тенденції розвитку сучасного кіно у провідній кінематографічній країні світу, якою з нашого континенту виглядає Франція.
16.04.21
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Штука