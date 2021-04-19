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Ворота з дзвінниці Церкви Успіння Пресвятої Богородиці в селі Бесіди на Жовківщині
Понеділок, Квітень 19, 2021 - 09:15
До теми
Волоцюги Дхарми
Іван Банах
«Хроніки Квіткової революції»: предтеча гіпарів – бітники і гіпстери, Ніл Кесседі і Джек Керуак, Аллен Ґінзберґ і Вільям Барроуз
18.04.21
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Минуле
Миші підказують причини галюцинацій
У мозку є нервова мережа, яка співставляє попереднє знання й актуальний досвід. Що вищий рівень нейромедіатора дофаміну, то більшої ваги мозок надає попереднім знанням.
18.04.21
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Наука
Чеське Солсбері
Максим МУЛЯР
Чехія виганяє 18 російських дипломатів. Їм закидають бомбовий замах у сховищі амуніції 2014 року. Причетні до теракту також легендарні «Петров» і «Боширов».
18.04.21
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У світі
Французька кінематографічна весна
Олег Яськів
Майстер-клас від французької синема-школи досить точно репрезентує основні тенденції розвитку сучасного кіно у провідній кінематографічній країні світу, якою з нашого континенту виглядає Франція.
16.04.21
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Штука
Нелюдська пропаганда
Володимир СЕМКІВ
Вістря московської пропаганди спрямоване на розпалювання емоцій серед внутрішнього населення. Саме це і насторожує.
15.04.21
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Україна
Що мертве, не помре
Уляна Галич
Усі контраверсія й напруга, кітч і драматургія зосереджені у постатях двох жінок, однаково самотніх, божевільних і прекрасних. Режисер розгортає абсурдну, але водночас притчеву оповідь, надає їй універсального звучання, поза координатами статі, місця, часу.
15.04.21
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Штука
Комплекс Давида
Тарас Прохасько
Новочасні фінки у рукаві маринарки видавалися такою самою печаллю, як і панельні багатоповерхівки. Мріялося про відкритість, про шляхетність
15.04.21
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Дискурси
Бурштин проти резистентних бактерій
Складники скам’янілої смоли дерева виявилися ефективними проти метицилинрезистентного золотистого стафілокока (MRSA)
15.04.21
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Наука